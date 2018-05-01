Жильцы дома на Вагонке в Нижнем Тагиле потушили пожар до приезда спасателей
1 мая, 09:30Происшествия
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В минувший понедельник, 30 апреля, в Нижнем Тагиле на Вагонке произошёл пожар в девятиэтажном доме по улице Энтузиастов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Звонок от местных жителей поступил в 13:05. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили, что возгорание в помещении на пятом этаже было потушено жильцами. Горело имущество на площади одного квадратного метра в одной из квартир.
На место выезжали три единицы техники и шесть пожарных, передает пресс-служба МЧС по региону.
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