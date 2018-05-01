Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жильцы дома на Вагонке в Нижнем Тагиле потушили пожар до приезда спасателей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жильцы дома на Вагонке в Нижнем Тагиле потушили пожар до приезда спасателей

1 мая, 09:30Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»