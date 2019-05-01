21-летний тагильчанин бесследно пропал в Волгограде

Александр Протасов проживал в Волгограде вместе со своим 19-летним братом. Молодых людей в детстве бросили родители, Александр был судим. В Волгоград он поехал с целью заработка, как говорит его друг, Александр планировал устроить свою жизнь.

Спустя некоторое время Александр перестал выходить на связь с друзьями и двоюродной сестрой, которая сейчас проживает за границей. 19-летний брат пропавшего нашелся в Ярославле. Однако молодой человек не смог ничего пояснить о местонахождении Александра.

Близкие пропавшего выяснили, что Волгоградскую область он не покидал. Сестра и друг Александра регулярно получают сообщения о том, что молодого человека видели в разных районах Волгограда, однако пока информация не находит подтверждений. Родных терроризируют также вымогатели, которые обещают за деньги рассказать, где найти тагильчанина. На такие сообщения близкие не реагируют.

Друг Александра поясняет, что очень ограничен в поисковых мероприятиях, так как не является родственником пропавшего, аналогичная ситуация сложилась и с двоюродной сестрой, так как у Александра есть мать. Однако, как поясняют близкие тагильчанина, женщина не проявляет заинтересованности в поисках и сейчас находится в медучреждении.