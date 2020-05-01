В Нижнем Тагиле из-за слепящего солнца водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В 20:00 водитель машины «Тойта-Королла» ехал по Ленинградскому проспекту от улицы Зари в сторону улицы Чайковского. Около дома №72а на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу вместе с мамой.

У мальчика диагностировали ушиб обеих голеней и ссадину левой голени. 40-летний водитель пояснил, что его ослепило солнце, когда он проезжал пешеходный переход.