В Нижнем Тагиле из-за слепящего солнца водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 30 апреля на Вагонке водитель допустил наезд на семилетнего мальчика, сообщали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 20:00 водитель машины «Тойта-Королла» ехал по Ленинградскому проспекту от улицы Зари в сторону улицы Чайковского. Около дома №72а на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу вместе с мамой.
У мальчика диагностировали ушиб обеих голеней и ссадину левой голени. 40-летний водитель пояснил, что его ослепило солнце, когда он проезжал пешеходный переход.
Водитель ранее в административной ответственности не привлекался, на момент происшествия был трезв.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей