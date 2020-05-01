В Нижнем Тагиле на Вагонке найден неопознанный труп мужчины

Охранник рассказал полицейским, что накануне вечером видел нетрезвого мужчину, который ходил возле стоянки, и посоветовал ему уйти.

На следующее утро при обходе он обнаружил труп и сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОП № 17 видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Документов при мужчине не было.

Полицейские опрашивают жителей близлежащих домов, однако пока никто не опознал умершего. Заявление о пропаже человека с такими приметами в правоохранительные органы также не поступало.

Приметы найденного мужчины: на вид 50-60 лет, волoсы корoткие темные с сeдиной, глaза свeтлые. Был одeт в толстoвку крaсного цвeта, тeмные джинсы и тeмные бoтинки.