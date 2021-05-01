Дерево упало на линию электропередач на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Очевидец сообщил, что произошел обрыв линии электропередач между домами Черноморская, 104 и Солнечная, 36.
В ЕДДС рассказали, что дерево свалилось на провода. У нас в доме света нет. В нескольких домах рядом - тоже, рассказал TagilCity.ru читатель.
В службе не сообщили сроки устранения неполадок. По телефону Единой диспетчерской службы отказались давать комментарий редакции TagilCity.ru.
На видеозаписи на месте происшествия работает спецавтомобиль. Дерево навалилось на провод, который не дает ему упасть на землю.
Напомним, 1 мая сообщалось, как на ГГМ в Нижнем Тагиле ветром сдуло два пролета забора.