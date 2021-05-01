Мама развешивала белье: грудной младенец захлебнулся в ванной в Асбесте

Мама развешивала белье: грудной младенец захлебнулся в ванной в Асбесте
Мама развешивала белье: грудной младенец захлебнулся в ванной в Асбесте
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В реанимации оказалась девочка из Асбеста. Она захлебнулась водой, пока её мать развешивала белье.

Девочка 2020 года рождения была доставлена в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. У нее диагностировано утопление в пресной воде.

По данным полиции, малышка воспитывалась в полной и благополучной семье, передает E1 слова главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых.

Женщина решила искупать ребенка в ванной и отлучилась на несколько минут, чтобы развешать белье. Когда мать вернулась, то нашла девочку без признаков жизни. Ребенок находился в надувном круге и выскользнул из него в воду.

Правоохранителями был возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Напомним, летом 2020 года в Екатеринбурге к шести месяцам ограничения свободы была приговорена мать, ребенок которой выпал из коляски во время прохождения рамки метоллодетектора на железнодорожном вокзале, и получил травму, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.

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