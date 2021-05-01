Мама развешивала белье: грудной младенец захлебнулся в ванной в Асбесте

Девочка 2020 года рождения была доставлена в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. У нее диагностировано утопление в пресной воде.
По данным полиции, малышка воспитывалась в полной и благополучной семье, передает E1 слова главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых.
Женщина решила искупать ребенка в ванной и отлучилась на несколько минут, чтобы развешать белье. Когда мать вернулась, то нашла девочку без признаков жизни. Ребенок находился в надувном круге и выскользнул из него в воду.
Правоохранителями был возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Напомним, летом 2020 года в Екатеринбурге к шести месяцам ограничения свободы была приговорена мать, ребенок которой выпал из коляски во время прохождения рамки метоллодетектора на железнодорожном вокзале, и получил травму, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.