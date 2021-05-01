Пассажирка выстрелила из пистолета в голову таксисту из Нижнего Тагила

Пассажирка выстрелила из пистолета в голову таксисту из Нижнего Тагила
Пассажирка выстрелила из пистолета в голову таксисту из Нижнего Тагила
Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пассажирка такси выстрелила из травматического пистолета в голову таксиста из Нижнего Тагила. Происшествие случилось в аэропорту Перми.

30 апреля на территории аэропорта «Большое Савино» в Перми пострадал 63-летний таксист. Он получил травму губы, но от помощи врачей отказался. Полицейские задержали женщину, пишет «КП-Пермь».

Уточняется, что водитель и пассажирка прибыли из Нижнего Тагила. На стоянке аэропорта у них возник конфликт — даме не понравилась цена за проезд. Это и побудило её произвести выстрел. Полиция на транспорте проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, 12 апреля сообщалось, как в Екатеринбурге был задержан мужчина, который стрелял в воздух из пистолета во время движения в свадебном кортеже. У него был изъят предмет, который похож на пистолет Макарова. Данный предмет не является боевым, его можно найти в свободной продаже.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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