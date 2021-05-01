Пассажирка выстрелила из пистолета в голову таксисту из Нижнего Тагила

Напомним, 12 апреля сообщалось, как в Екатеринбурге был задержан мужчина, который стрелял в воздух из пистолета во время движения в свадебном кортеже. У него был изъят предмет, который похож на пистолет Макарова. Данный предмет не является боевым, его можно найти в свободной продаже.