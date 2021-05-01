Первоуралец насмерть сбил двух пешеходов и скрылся

Трагедия случилась в ночное время. Водитель автомобиля «ВАЗ-21080» сбил 28-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, а затем уехал с места ДТП. Пострадавшие умерли от полученных травм на месте происшествия, пишет «КП-Екатеринбург».
Водителя задержали по горячим следам, в ходе розыскных мероприятий. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина объяснил стражам порядка, что из-за света фар встречного автомобиля не заметил пешеходов, а после того, как почувствовал удар, принял решение уехать.
На одежде погибших отсутствовали светоотражающие элементы. Сотрудники полиции провели медицинское освидетельствование подозреваемого. Он оказался трезв. Его автомобиль отправили на специальную парковку, а самого мужчину задержали.
Напомним, 23 апреля неизвестный насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом и скрылся. Его разыскивает полиция.