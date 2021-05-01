Первоуралец насмерть сбил двух пешеходов и скрылся

Водителя задержали по горячим следам, в ходе розыскных мероприятий. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина объяснил стражам порядка, что из-за света фар встречного автомобиля не заметил пешеходов, а после того, как почувствовал удар, принял решение уехать.