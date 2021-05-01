Пострадал 7-летний мальчик: в Екатеринбурге автомобиль протаранил пять иномарок

Пострадал 7-летний мальчик: в Екатеринбурге автомобиль протаранил пять иномарок
Пострадал 7-летний мальчик: в Екатеринбурге автомобиль протаранил пять иномарок
Сегодня, 17:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
7-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге. Водитель нарушил ПДД и устроил массовую аварию.

Происшествие случилось 30 апреля в вечернее время на улице Бебеля. Водитель «Фольксваген» выезжал из двора и не уступил дорогу Toyota. От удара «Тойоту» откинуло на припаркованные автомобили.

В аварии пострадал 7-летний ребенок, который ехал в салоне Toyota. Его госпитализировали в ГБ № 9 с ушибом мягких тканей головы.

В результате ДТП четыре припаркованные транспортные средства получили механические повреждения: «Шевроле», «Форд», «Хендэ Акцент» и «Хендэ Тусан».

Управлял Volkswagen 35-летний мужчина. Он пояснил инспекторам ГИБДД, что не увидел приближающийся автомобиль. В отношении него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками).

Напомним, 1 мая ночью водитель ВАЗ насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в Первоуральске. Позднее его нашли полицейские. Им оказался 22-летний местный житель.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокдтппострадавшийЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы