Пострадал 7-летний мальчик: в Екатеринбурге автомобиль протаранил пять иномарок

Происшествие случилось 30 апреля в вечернее время на улице Бебеля. Водитель «Фольксваген» выезжал из двора и не уступил дорогу Toyota. От удара «Тойоту» откинуло на припаркованные автомобили.
В аварии пострадал 7-летний ребенок, который ехал в салоне Toyota. Его госпитализировали в ГБ № 9 с ушибом мягких тканей головы.
В результате ДТП четыре припаркованные транспортные средства получили механические повреждения: «Шевроле», «Форд», «Хендэ Акцент» и «Хендэ Тусан».
Управлял Volkswagen 35-летний мужчина. Он пояснил инспекторам ГИБДД, что не увидел приближающийся автомобиль. В отношении него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками).
Напомним, 1 мая ночью водитель ВАЗ насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП в Первоуральске. Позднее его нашли полицейские. Им оказался 22-летний местный житель.