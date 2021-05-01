Пятеро детей погибли: в Ставропольском крае разбился автобус с баскетбольной командой

Пятеро детей погибли в ДТП в Ставропольском крае. Микроавтобус вез девочек-баскетболисток на соревнования и разбился. В нем находились 18 человек. Девять подростков были госпитализированы.

Трагедия произошла 30 апреля 2021 года. Команда девочек ехала из Волгограда на соревнования в Черкесск, пишет ИА NewsTracker. Восемь детей были госпитализированы, четыре девочки скончались на месте, еще одна умерла у медиков на руках. По предварительной информации, «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутно идущим грузовым автомобилем, от чего последний опрокинулся. В грузовик въехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. По факту происшествия прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело. Напомним, 1 мая сообщалось, как первоуралец насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Позже его нашли полицейские. Им оказался 22-летний местный житель. Первоуралец насмерть сбил двух пешеходов и скрылся

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