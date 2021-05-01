Пятеро детей погибли: в Ставропольском крае разбился автобус с баскетбольной командой

Трагедия произошла 30 апреля 2021 года. Команда девочек ехала из Волгограда на соревнования в Черкесск, пишет ИА NewsTracker.
Восемь детей были госпитализированы, четыре девочки скончались на месте, еще одна умерла у медиков на руках.
По предварительной информации, «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутно идущим грузовым автомобилем, от чего последний опрокинулся. В грузовик въехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
По факту происшествия прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, 1 мая сообщалось, как первоуралец насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Позже его нашли полицейские. Им оказался 22-летний местный житель.