Ветром сорвало два пролета забора на ГГМ в Нижнем Тагиле

Ветром сорвало два пролета забора на ГГМ в Нижнем Тагиле
Ветром сорвало два пролета забора на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Ветром оторвало два пролета забора. Очевидцы сообщают, что это не первый подобный случай.

Происшествие случилось возле кругового перекрестка проспектов Октябрьский и Уральский. На видеозаписи подписчика группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил» часть ограждения отсутствует. Металлические листы лежат рядом на газоне.

Видео:Группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

По словам очевидца, в управляющей компании сообщили, что эта территория к ним не относится. Также сообщается, что территория уже несколько лет огорожена, но не используется. В 2020 году случилось подобное. Тогда неизвестные приехали и устранили недостатки.

Свидетели опасаются, что оторванным листом может быть нанесен вред здоровью прохожих или повреждены проезжающие автомобили.

Напомним, в конце апреля синоптики предупредили о сильном ветре и высокой степени опасности возникновения пожаров в Свердловской области.

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Нижний Тагил
ггмзаборсильный ветерНижний Тагил
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