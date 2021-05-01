Ветром сорвало два пролета забора на ГГМ в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось возле кругового перекрестка проспектов Октябрьский и Уральский. На видеозаписи подписчика группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил» часть ограждения отсутствует. Металлические листы лежат рядом на газоне.
По словам очевидца, в управляющей компании сообщили, что эта территория к ним не относится. Также сообщается, что территория уже несколько лет огорожена, но не используется. В 2020 году случилось подобное. Тогда неизвестные приехали и устранили недостатки.
Свидетели опасаются, что оторванным листом может быть нанесен вред здоровью прохожих или повреждены проезжающие автомобили.
Напомним, в конце апреля синоптики предупредили о сильном ветре и высокой степени опасности возникновения пожаров в Свердловской области.