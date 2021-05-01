Виновник ДТП на «Фольксвагене» после двух лет розыска попался полиции на Урале

Происшествие о котором идет речь произошло в июне 2019 года. Алексей Алексеев за рулем «Фольксваген» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в «Шевроле Круз». В результате ДТП в Chevrolet пострадала женщина-пассажир. Медики расценили нанесенный здоровью потерпевшей вред как тяжкий.