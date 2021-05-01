Виновник ДТП на «Фольксвагене» после двух лет розыска попался полиции на Урале

Виновник ДТП на «Фольксвагене» после двух лет розыска попался полиции на Урале
Виновник ДТП на «Фольксвагене» после двух лет розыска попался полиции на Урале
Сегодня, 10:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Виновник ДТП на Volkswagen Touareg, которое произошло в 2019 году, попался полиции в Свердловской области.

Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в Каменске-Уральском 12 апреля 2021 года. На него был наложен запрет на определенные действия, пишет E1.

Происшествие о котором идет речь произошло в июне 2019 года. Алексей Алексеев за рулем «Фольксваген» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в «Шевроле Круз». В результате ДТП в Chevrolet пострадала женщина-пассажир. Медики расценили нанесенный здоровью потерпевшей вред как тяжкий.

В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело и направлено в суд Орджоникидзевского района.

Напомним, 29 апреля в Нижнем Тагиле на Ленина-Мира водитель ГАЗели не уступил дорогу трамваю и устроил ДТП. В аварии никто не пострадал. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

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