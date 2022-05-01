Катамаран с туристами перевернулся во время сплава в Нижних Сергах

Катамаран с туристами перевернулся во время сплава в Нижних Сергах
Катамаран с туристами перевернулся во время сплава в Нижних Сергах
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: pixabay
Туристы из Екатеринбурга остались живы во время сплава благодаря своей подготовке и действиям спасателей. Восемь человек перевернулись на катамаране во время сплава.

Инцидент произошел днем в субботу, 30 апреля, на реке Серга. По информации МЧС Свердловской области, люди с опрокинувшегося катамарана смогли выбраться из воды на близлежащий остров. Но туристам потребовалась помощь в эвакуации на большой берег.

Спасатели спустили на воду лодку и перевезли всех сплавщиков, где тех забрал автобус организаторов турмаршрута, рассказали в МЧС.

По словам спасателей, никто из группы не пострадал благодаря слаженной работе всей команды и подготовке к сплаву самих туристов.

Тургруппа была зарегистрирована и оснащена необходимыми средствами связи, что позволило спасателям оперативно найти место происшествия и оказать туристам необходимую помощь, подытожили в МЧС.

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