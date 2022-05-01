Свердловчанин убил соседей за их желание совокупиться с ним

Инцидент произошел в СНТ поселка Красногвардейский под Березовским ночью 28 апреля. По информации источника в правоохранительных органах «КП-Екатеринбург», двое мужчин 66 и 46 лет пришли в гости к своему соседу. 53-летний хозяин дома встретил знакомых и накрыл на стол. После употребления горячительных напитков товарищи предложили мужчине вступить в половую связь.