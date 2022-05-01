Свердловчанин убил соседей за их желание совокупиться с ним

Инцидент произошел в СНТ поселка Красногвардейский под Березовским ночью 28 апреля. По информации источника в правоохранительных органах «КП-Екатеринбург», двое мужчин 66 и 46 лет пришли в гости к своему соседу. 53-летний хозяин дома встретил знакомых и накрыл на стол. После употребления горячительных напитков товарищи предложили мужчине вступить в половую связь.
После подобного предложения свердловчанин взял биту и нанес своих гостям телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Тела хозяин жилища вынес во двор и накрыл одеялом.
То, что гости от полученных травм скончались, свердловчанин понял только утром, 29 апреля. О случившемся мужчина рассказал сторожу садового товарищества. Приехавшие правоохранители задержали свердловчанина. Мужчина дал признательные показания. За содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В СУ СК РФ по Свердловской области инцидент изданию не комментируют.