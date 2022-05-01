Свердловчанин убил соседей за их желание совокупиться с ним

Свердловчанин убил соседей за их желание совокупиться с ним
Свердловчанин убил соседей за их желание совокупиться с ним
Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: pixabay
В садовом товариществе Березовского мужчина убил своих собутыльников-соседей за предложение заняться нетрадиционным сексом. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошел в СНТ поселка Красногвардейский под Березовским ночью 28 апреля. По информации источника в правоохранительных органах «КП-Екатеринбург», двое мужчин 66 и 46 лет пришли в гости к своему соседу. 53-летний хозяин дома встретил знакомых и накрыл на стол. После употребления горячительных напитков товарищи предложили мужчине вступить в половую связь.

После подобного предложения свердловчанин взял биту и нанес своих гостям телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Тела хозяин жилища вынес во двор и накрыл одеялом.

То, что гости от полученных травм скончались, свердловчанин понял только утром, 29 апреля. О случившемся мужчина рассказал сторожу садового товарищества. Приехавшие правоохранители задержали свердловчанина. Мужчина дал признательные показания. За содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В СУ СК РФ по Свердловской области инцидент изданию не комментируют.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
убийстводвойное убийствогей-парадсекс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы