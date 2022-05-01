Тела своих малолетних детей и жены обнаружил пришедший с работы домой житель Вологды

Тела своих малолетних детей и жены обнаружил пришедший с работы домой житель Вологды
Тела своих малолетних детей и жены обнаружил пришедший с работы домой житель Вологды
Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: 1МI
Трехлетняя дочь, четырехлетний сын и супруга жителя Вологды были убиты в своей квартире. Их тела с колото-резаными ранами обнаружил глава семьи, когда пришел домой с работы.

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Вологды в 10 утра в субботу, 30 апреля. По словам звонившего, он обнаружил тела своих малолетних детей и жены, придя домой после работы. По информации СУ СК РФ по Вологодской области, у всех погибших имелись колото-резаные раны.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства нескольких лиц, в том числе малолетних (п. п. «а», «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ). По одной из версий, двойное убийство могла совершить 33-летняя мать малышей, после чего женщина наложила на себя руки. Ранее погибшая проходила лечение у психиатра.

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