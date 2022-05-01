Упавшие с моста камни повредили машину свердловчанина

Упавшие с моста камни повредили машину свердловчанина
Упавшие с моста камни повредили машину свердловчанина
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге камни с железнодорожного моста упали на машину местного жителя. От ударов разбилось лобовое стекло и помялся капот.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Восточная в Екатеринбурге. Мужчина проезжал под железнодорожным мостом, внезапно на транспортное средство сверху полетели камни, сообщил пострадавший сообществу «Типичный Екатеринбург» во ВКонтакте.

Свердловчанин пожаловался, что лобовое стекло автомобиля оказалось разбито, а капот помялся в нескольких местах.

Ладно у меня нет пострадавших, а если бы на моем месте был мотоциклист или велосипедист? Это неминуемая травма,подытожил пострадавший.

Свердловчанин написал заявление в местную полицию, после чего страховая компания выдала положительное заключение на ремонт автомобиля.

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