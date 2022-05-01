В горах трагически погиб гендиректор «Красной поляны» Андрей Круковский

Круковский руководил «Красной поляной» с 2019 года, а работал на курорте с 2015 года, был членом совета директоров компании. Стал создателем проектов по строительству канатной дороги на гору Ахун и экокурорта «Лагонаки». Прощание с Андреем Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.