В горах трагически погиб гендиректор «Красной поляны» Андрей Круковский

В горах трагически погиб гендиректор «Красной поляны» Андрей Круковский
В горах трагически погиб гендиректор «Красной поляны» Андрей Круковский
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: 1МI
Генеральный директор одного из самых известных российских курортов «Красная поляна» Андрей Круковский трагически погиб при спуске с горы. Прощание с ним состоится 3 мая.

Трагедия произошла накануне в Краснодарском крае во время восхождения по тропе к Ачипсинской крепости. Гендиректор «Красной поляны» Андрей Круковский во время падения получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет ТАСС.

Он любил горы и нашел покой в них, говорят в пресс-службе курорта.

Круковский руководил «Красной поляной» с 2019 года, а работал на курорте с 2015 года, был членом совета директоров компании. Стал создателем проектов по строительству канатной дороги на гору Ахун и экокурорта «Лагонаки». Прощание с Андреем Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.

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