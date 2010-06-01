В г. Нижний Тагил детская игра в промышленной зоне закончилась трагедией

Медики установили, что ребенок умер от удара током. Следователи считают что, ребенок задел провода, которые проходили над трубой, на которой ребята часто играли. Как рассказал нам зам.руководителя Тагилстроевского следственного отдела Иван Райхерт, мальчика нашли его же друзья, с которыми он часто играл на этих отвалах. А как отмечено на сайте областной прокуратуры, сейчас проводятся проверки, чтобы установить, как дети проникли на производственную площадку предприятия, и имеется ли в этом вина должностных лиц. Кроме того, одновременно прокуратурой будет проведена проверка в отношении родителей погибшего мальчика на предмет исполнения ими законодательства о воспитании несовершеннолетних. Добавлю, что мальчик состоял на учете в ПДН.