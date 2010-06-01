В г. Нижний Тагил по факту гибели девочки в траншее сегодня возбуждено уголовное дело

Котлован не был огорожен. В результате 10-летняя девочка провалилась туда и была засыпана землёй.

Сегодня по факту гибели девочки Тагилстроевским межрайонным следственным отделом СКП возбуждено уголовное дело по части 2-ой статьи 109 УК - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, рассказал нам руководитель следственного отдела Вадим Белкин.

Но конкретных фигурантов по делу пока нет. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза погибшей девочки с целью определения точной причины смерти. Органы следствия потребовали всю документация относительно производимых фирмой ЮпитерНТ работ, а также проводят допросы свидетелей по делу.