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В г. Нижний Тагил по факту гибели девочки в траншее сегодня возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В г. Нижний Тагил по факту гибели девочки в траншее сегодня возбуждено уголовное дело

1 июня 2010, 16:59Происшествияpopstas
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