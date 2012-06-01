На трассе под Екатеринбургом погиб велосипедист (ФОТО с места аварии)

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области,водитель двигался в сторону Екатеринбурга, мужчина на велосипеде двигался впопутном направлении. Как утверждает водитель «Фокуса», велосипедист резковильнул в сторону трассы, в результате и произошел наезд.