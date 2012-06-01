На трассе под Екатеринбургом погиб велосипедист (ФОТО с места аварии)
1 июня 2012, 10:14Происшествия
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На 324 км автодороги Серов-Екатеринбург насмерть сбил велосипедиста 32-летний водитель «Форд-Фокуса». Все произошло днем 31 мая, от полученных травм 58-летний велосипедист скончался на месте.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области,водитель двигался в сторону Екатеринбурга, мужчина на велосипеде двигался впопутном направлении. Как утверждает водитель «Фокуса», велосипедист резковильнул в сторону трассы, в результате и произошел наезд.
Следственная группа не обнаружила следов торможения на местеДТП. Личность погибшего на данный момент устанавливается. Сейчас известно, чтоэто спортсмен из Екатеринбурга, который постоянно ездил этим маршрутом.
Фото с сайта 66.gibdd.ru
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