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На трассе под Екатеринбургом погиб велосипедист (ФОТО с места аварии)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе под Екатеринбургом погиб велосипедист (ФОТО с места аварии)

1 июня 2012, 10:14Происшествия
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