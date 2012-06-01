Заключенному нижнетагильской ИК пытались передать мобильник в колбасе

В пресс-службе рассказали, что в нижнетагильской ИК № 12 накануне были предотвращены две необычные попытки проноса сотовых телефонов на территорию учреждения.

В обоих случаях телефоны были изъяты при досмотре передач, предназначавшихся осужденным. В качестве «контейнеров» были использованы оборудованный двойным дном баллон с пеной для бритья и батон колбасы. По данным фактам проводится проверка уточнили в пресс-службе.