Заключенному нижнетагильской ИК пытались передать мобильник в колбасе
1 июня 2012, 18:18ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Мобильный телефон, спрятанный в колбасе, нашли в нижнетагильской ИК № 12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В пресс-службе рассказали, что в нижнетагильской ИК № 12 накануне были предотвращены две необычные попытки проноса сотовых телефонов на территорию учреждения.
В обоих случаях телефоны были изъяты при досмотре передач, предназначавшихся осужденным. В качестве «контейнеров» были использованы оборудованный двойным дном баллон с пеной для бритья и батон колбасы. По данным фактам проводится проверка уточнили в пресс-службе.
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