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Часть кровли и отделка стен упали с жилого дома в Ревде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Часть кровли и отделка стен упали с жилого дома в Ревде

1 июня 2016, 19:20ПроисшествияДенис Таратонов
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