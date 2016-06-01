Часть кровли и отделка стен упали с жилого дома в Ревде
1 июня 2016, 19:20ПроисшествияДенис Таратонов
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В Ревде произошло обрушение кровли и отделки стен жилого трехэтажного здания. Прокуратура начала проверку управляющей компании. Помимо этого полиция проверяет, проводили ли в здании незаконные перепланировки.
В доме, которому в этом году исполнилось 60 лет, находятся 33 квартиры. Сегодня днем часть кровли вместе с отделкой стен сорвались с дома. О пострадавших не сообщается.
Этим инцидентом уже заинтересовалась прокуратура города Ревда. Полицейские начали проверку управляющей компании на предмет ненадлежащей эксплуатации дома. Кроме того, полицейские пытаются выяснить, не проводилась ли перепланировка жилых помещений. А если она проводилась, то не было ли при этом нарушений.
После окончания проверки прокуратура будет принимать решение о возбуждении уголовного дела.
В начале апреля в Нижнем Тагиле на тротуар обрушилась часть балкона.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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