Агрессивные вороны напали на маму с дочкой у детского сада в Екатеринбурге
1 июня 2017, 15:00Происшествия
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Жители Екатеринбурга рассказали о том, что боятся водить детей в детский сад. В одном из районов города на деревьях поселилась стая ворон, вероятно, у птиц там свиты гнезда. Соседство с птицами оказалось крайне неприятным – они ведут себя очень агрессивно.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня пернатые напали на маму с ребенком. Вороны когтями расцарапали женщине кожу головы. Сейчас родители детсадовцев очень обеспокоены опасным соседством.
Руководство ДОУ обратилось в администрацию города, но пока не дождалось ответа, пишет Е1. В администрации района подтвердили, что к ним поступала заявка, но проблема с птицами не находится в их зоне ответственности и лучше обратиться в комитет по экологии.
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