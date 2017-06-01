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Агрессивные вороны напали на маму с дочкой у детского сада в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Агрессивные вороны напали на маму с дочкой у детского сада в Екатеринбурге

1 июня 2017, 15:00Происшествия
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