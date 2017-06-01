Агрессивные вороны напали на маму с дочкой у детского сада в Екатеринбурге

Сегодня пернатые напали на маму с ребенком. Вороны когтями расцарапали женщине кожу головы. Сейчас родители детсадовцев очень обеспокоены опасным соседством.

Руководство ДОУ обратилось в администрацию города, но пока не дождалось ответа, пишет Е1. В администрации района подтвердили, что к ним поступала заявка, но проблема с птицами не находится в их зоне ответственности и лучше обратиться в комитет по экологии.