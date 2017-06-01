Две иномарки сгорели ночью на Эльмаше в Екатеринбурге (ФОТО)
1 июня 2017, 10:00Происшествия
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В Екатеринбурге на Эльмаше минувшей ночью сгорели два автомобиля. О пожаре сообщили очевидцы ЧП.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобили загорелись в 2 часа ночи. У первой машины поврежден моторный отсек. Вторая иномарка выгорела полностью. В ликвидации огня приняли участие 8 огнеборцев и 2 пожарных машины.
Причины возгорания пока не установлены, пишет Е1.
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Фото: Е1
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