Холодильник стал причиной пожара в квартире в Екатеринбурге (ФОТО)
1 июня 2017, 11:25Происшествия
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1 июня утром в квартире в четырехэтажном доме в Екатеринбурге произошел пожар из-за неисправного холодильника.
Сюжеты: Екатеринбург
В квартире в Екатеринбурге рано утром произошел пожар. Очагом возгорания стал холодильник, площадь огня составила 3 кв. м. Благодаря оперативности огнеборцев, пожар быстро ликвидировали, пишет Znak.com.
Из-за ЧП из дома эвакуировали десять жильцов, среди них – два ребенка. Пострадавших нет.
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Фото: Znak.com
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