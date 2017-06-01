Конфликт двух екатеринбуржцев из-за собаки закончился дракой: один из мужчин после полученных травм впал в кому

Вечером 31 мая в уральской столице, в районе Вторчермета, произошло ЧП. Конфликт начался в магазине, куда зашел мужчина. Он увидел покупателя с собакой и сделал замечание по поводу присутствия пса в помещении.

На этом разногласия мужчин не закончились, и они вышли на улицу, где между ними началась драка. Во время потасовки владелец собаки толкнул своего оппонента, и он упал на асфальт, получив при этом серьезную черепно-мозговую травму.

Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии комы, сообщает РИА «Новый день». Собаковод сам явился в полицию и рассказал о случившемся. В ходе расследования ЧП установлено, что мужчина оказывал первую помощь пострадавшему. В МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела.