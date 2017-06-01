Мальчик из Первоуральска чуть не выпал из окна: его мама в это время спала

Как пишет Е1, о 8-летнем мальчике, который сидит на окне, свесив ноги на улицу, сообщили в полицию очевидцы происходящего.

Пока полиция и спасатели ехали на место происшествия, неравнодушные люди стояли под окном с одеялом, на случай, если мальчик начнет падать.

Ребенка спустили по пожарной лестнице. Оказалось, что его мама в это время спала после ночной смены.