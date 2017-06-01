Мальчик из Первоуральска чуть не выпал из окна: его мама в это время спала
1 июня 2017, 10:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спасатели из Первоуральска провели операцию по спасению ребенка, который по недосмотру матери мог выпасть из окна.
Как пишет Е1, о 8-летнем мальчике, который сидит на окне, свесив ноги на улицу, сообщили в полицию очевидцы происходящего.
Пока полиция и спасатели ехали на место происшествия, неравнодушные люди стояли под окном с одеялом, на случай, если мальчик начнет падать.
Ребенка спустили по пожарной лестнице. Оказалось, что его мама в это время спала после ночной смены.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей