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Попавшего под сокращение рабочего Режевского никелевого завода увезли на «скорой» после получения известия об увольнении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Попавшего под сокращение рабочего Режевского никелевого завода увезли на «скорой» после получения известия об увольнении

1 июня 2017, 13:20Происшествия
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