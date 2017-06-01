Попавшего под сокращение рабочего Режевского никелевого завода увезли на «скорой» после получения известия об увольнении
1 июня 2017, 13:20Происшествия
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Мужчину, проработавшего на предприятии в Реже 30 лет, уволили с работы в связи с сокращением штата. Рабочему стало плохо: пришлось вызывать скорую помощь.
На Режевском никелевом заводе сократили уже 300 человек. Сейчас на предприятии осталось всего 130 сотрудников.
Проблемы на заводе начались в апреле этого года. В январе 2017 года цены на продукцию предприятия упали, и 450 рабочих не получили зарплату за март. Такое произошло впервые за всю историю предприятия.
1 июня один из рабочих получил трудовую книжку, узнав, что он уволен по причине очередного сокращения штатов на заводе. Ему стало плохо: пришлось вызывать скорую помощь. Мужчину госпитализировали, об этом сообщает РИА URA.RU.
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