Пьяный житель поселка Верхняя Синячиха угнал машину у соседа и попал в колонию

Житель поселка Верхняя Синячиха обратился в полицию и сообщил, что у него пропал автомобиль отечественной модели. Оперативники прибыли на место происшествия. В момент опроса потерпевшего, во двор заехал его сосед на том самом автомобиле.

Как сообщает «Комсомольская правда», угонщика задержали. Тот пояснил, что распивал алкоголь, когда спиртное закончилось, он попросил соседа отвезти его за водкой, но получил отказ. Тогда злоумышленник улучил момент, угнал машину и съездил на ней за порцией горячительного.