Серийного педофила из Екатеринбурга приговорили к 14 годам колонии строгого режима
1 июня 2017, 09:15Происшествия
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В Екатеринбурге вынесен приговор педофилу. От его действий пострадали дети с Эльмаша и Уралмаша.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что мужчина не выделялся из толпы, всю неделю работал, а в выходные выпивал алкоголь и шел на улицу совершать преступные действия над детьми.
Как пишет Е1, полицией было проведено множество мероприятий, опрошены свидетели, проведены экспертизы. Преступления длились с 2012 года, в 2016 правоохранители смогли задержать преступника.
Задержали злоумышленника благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям продавца местного магазина. ДНК мужчины совпало с ДНК преступника. Педофил приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
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