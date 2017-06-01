Труп новорожденного младенца обнаружен в одной из квартир в Екатеринбурге
1 июня 2017, 16:55Происшествия
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В квартире неблагополучных жильцов обнаружено тело новорожденного. Криминалисты Екатеринбурга выясняют причины смерти ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
1 июня в квартире на Уралмаше был обнаруженный мертвый новорожденный ребенок. Как сообщает Е1.RU, там проживает неблагополучная семья.
Во время прибытия полиции сама роженица находилась рядом с телом малыша и утверждает, что ребенок родился мертвым. На теле новорожденного обнаружены пятна, похожие на гематомы. Опрашиваются женщина и ее муж. Следователи выясняют подробности произошедшего.
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