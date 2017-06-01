Труп новорожденного младенца обнаружен в одной из квартир в Екатеринбурге

1 июня в квартире на Уралмаше был обнаруженный мертвый новорожденный ребенок. Как сообщает Е1.RU , там проживает неблагополучная семья.

Во время прибытия полиции сама роженица находилась рядом с телом малыша и утверждает, что ребенок родился мертвым. На теле новорожденного обнаружены пятна, похожие на гематомы. Опрашиваются женщина и ее муж. Следователи выясняют подробности произошедшего.