Водитель из Екатеринбурга ответит за смерть человека: по его вине произошло ДТП с летальным исходом

Суд установил, что 4 декабря 2015 года автовладелец Toyota RAV4, двигаясь со скоростью 80 км/ч, на перекрестке совершил ДТП. Видя красный сигнал светофора, водитель не остановился, а, совершив маневр на дороге, выехал на перекресток.

Нарушив ПДД, он сбил идущего пешехода, который впоследствии скончался от полученных травм. Далее, не справившись с управлением, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda Civic, двигавшимся навстречу. Водителю японской иномарки был причинен тяжкий вред здоровью.

Состоялся суд, который приговорил обвиняемого к трем годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Также приговором суда с водителя взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибшего: супруги – 1 млн рублей, двух сыновей – по 500 000 рублей. С обвиняемого взыскана компенсация расходов на погребение в размере 110 000 рублей. В пользу пострадавшего водителя Honda Civic также взыскана компенсация в размере 350 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.