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Водитель из Екатеринбурга ответит за смерть человека: по его вине произошло ДТП с летальным исходом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель из Екатеринбурга ответит за смерть человека: по его вине произошло ДТП с летальным исходом

1 июня 2017, 12:35Происшествия
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