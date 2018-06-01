Фура переехала четверых железнодорожников на трассе Екатеринбург-Тюмень

В ночь с 30 на 31 мая на железнодорожном переезде трассы Екатеринбург-Тюмень грузовая фура врезалась в экскаватор, проломила заграждение и наехала на рабочих. За рулём находился водитель со стажем вождения более 30 лет. По предварительной версии, он превысил скорость и не справился с управлением.