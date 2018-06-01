Находящаяся под напряжением лестница стала причиной смерти жителя Ирбита (ВИДЕО)

Сестра погибшего молодого человека сняла видео с места происшествия. По словам девушки, после смерти брата лестница еще в течение недели оставалась под электрическим током.

Соседи говорят, что одного мальчика за это время ударило током, откинуло, но он остался жив рассказывает девушка.

Кроме того, некоторые местные жители утверждают, что лестница до сих пор находится под напряжением.

Руководство управляющей компании, которая обслуживает дом, заявило, что сейчас лестница обесточена. Причина того, что она находилась под током, устанавливается. Местные жители считают, что либо на лестницу во время урагана упал электрический провод, либо это чей-то злой умысел.

Прокуратура Свердловской области и СКР проводят проверку по факту случившегося, сообщает URA.RU.

Видео: URA.RU