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Находящаяся под напряжением лестница стала причиной смерти жителя Ирбита (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Находящаяся под напряжением лестница стала причиной смерти жителя Ирбита (ВИДЕО)

1 июня, 20:15Происшествия
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