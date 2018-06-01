Пропавший под Нижним Тагилом пенсионер найден мертвым в колодце (ФОТО)
1 июня, 10:25ПроисшествияЮлия Суворова
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В деревне Балакино под Нижним Тагилом 28 мая пропал 80-летний пенсионер Хоменков Иван. 31 мая вечером мужчина был найден мертвым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пропавший под Нижним Тагилом пенсионер был найден в пригороде в колодце, мужчина на момент обнаружения уже был мертв.
Источники сообщили редакции:
Действительно, пенсионер был найден, сейчас ведется согласование работ спасателей.
Подробности смерти пожилого тагильчанина пока неизвестны. TagilCity.ru будет следить за ситуацией.
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© Юлия Суворова, TagilCity.ru
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