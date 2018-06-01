Торт с плесенью продали жительнице Нижнего Тагила в магазине «9 островов» (ФОТО)

Я купила торт, чтобы попить чай с подругами в честь праздника. Когда разрезали торт и стали накладывать, вся нижняя часть была покрыта зеленой плесенью. Мы посмотрели на наклейку с датой изготовления и по ней было видно, что ее переклеивали рассказала TagilCity.ru тагильчанка.

Продукт, купленный к празднику, оказался покрыт ярко-зеленой плесенью. Дата изготовления на коробке была указана - 31 мая.

Женщина отнесла торт обратно в магазин «9 островов» на улице Юности.

Я отдала около 400 рублей за 600-граммовый торт, а в итоге еще и два раза пришлось ходить, настроение было испорчено говорит покупательница.

В компании-изготовителе TagilCity.ru рассказали, что по данному факту будет проведена проверка.

Торт будет возвращен на предприятие, 4 июня будет проведено расследование и будут выявлены причины, виновные лица будут выявлены и наказаны. Наказания у нас не только в виде предупреждения, но и в виде увольнения. Мы не приемлем, чтобы компания имела риски, связанные, с тем, что продукция будет продаваться с плесенью сообщила Любовь Рухлова, руководитель производства и службы качества торговой сети «9 островов».

На данный момент причины, по которым на прилавке оказался торт с плесенью, неизвестны. Предстоит выяснить, на каком этапе были нарушения - в самом магазине при хранении, в процессе доставки или при производстве. В магазине деньги за покупку женщине вернули.