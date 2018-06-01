Водитель иномарки в Екатеринбурге в ходе конфликта наехал на врача «скорой» (ВИДЕО)
1 июня, 20:50Происшествия
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1 июня около больницы на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошел конфликт между сотрудниками «скорой помощи» и водителем внедорожника. После чего водитель внедорожника наехал на врача, когда уезжал с места конфликта.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным следственного управления СК РФ по Свердловской области, ссора произошла из-за того, что водитель иномарки не давал проехать машине «скорой помощи». Медики убеждали мужчину отъехать в сторону и освободить проезд, однако тот оказался.
Уезжая с места конфликта, водитель внедорожника наехал на одного из врачей. Медик получил телесные повреждения.
По данному факту происшествия СК РФ организовал проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Фото: Е1
Видео: E1
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