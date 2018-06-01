Восемь детей пострадали при пожаре в иркутском ТРЦ «Комсомолл» (ВИДЕО)

По предварительным данным, возгорание произошло в научно-исследовательском центре на третьем этаже ТЦ. При проведении опытов загорелась спиртосодержащая жидкость.

С термическими ожогами второй степени все дети доставлены в в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3.

Из здания ТЦ были эвакуированы 1500 человек, пожар ликвидирован, сообщает РИА «Новости».