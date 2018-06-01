Восемь детей пострадали при пожаре в иркутском ТРЦ «Комсомолл» (ВИДЕО)
1 июня, 15:30Происшествия
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Восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет получили ожоги при пожаре в ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске.
По предварительным данным, возгорание произошло в научно-исследовательском центре на третьем этаже ТЦ. При проведении опытов загорелась спиртосодержащая жидкость.
С термическими ожогами второй степени все дети доставлены в в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3.
Из здания ТЦ были эвакуированы 1500 человек, пожар ликвидирован, сообщает РИА «Новости».
Видео: РЕН-ТВ
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