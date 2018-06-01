Женщина погибла во время пожара в частном доме на Вагонке в Нижнем Тагиле
1 июня, 22:55Происшествия
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В пожаре, который произошел 1 июня на ул. Урожайной в Нижнем Тагиле, погибла женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
На Вагонке 1 июня загорелся частный жилой дом в микрорайоне 9 поселок. В доме находились две женщины. Одну женщину огнеборцам удалось спасти из огня. Женщина получила 40% ожогов поверхности тела. Она находится в медучреждении. Вторую тагильчанку спасти не удалось, пишет ИА «Все новости».
31 мая один человек пострадал при пожаре в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.
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