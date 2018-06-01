Женщина погибла во время пожара в частном доме на Вагонке в Нижнем Тагиле

На Вагонке 1 июня загорелся частный жилой дом в микрорайоне 9 поселок. В доме находились две женщины. Одну женщину огнеборцам удалось спасти из огня. Женщина получила 40% ожогов поверхности тела. Она находится в медучреждении. Вторую тагильчанку спасти не удалось, пишет ИА «Все новости».