В Екатеринбурге в ветклинике скончалась обнаруженная на Эльмаше косуля

Жители одного из дворов заметили косулю, которая бегала по территории и пыталась выбраться через забор. Прибывшие сотрудники охотничьего хозяйства с Балтыма определили, что это самец косули в возрасте 2-3 лет. Специалисты связали обессиленное животное, надели ему на голову мешок и погрузили в машину. Косулю доставили в ветеринарную клинику в Верхнюю Пышму.