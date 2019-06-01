В Екатеринбурге в ветклинике скончалась обнаруженная на Эльмаше косуля
Сегодня, 21:30ПроисшествияФото: Е1
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1 июня жители Екатеринбурга обнаружили во дворах на Эльмаше косулю и вызвали специалистов. Позже животное скончалось в ветклинике, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Жители одного из дворов заметили косулю, которая бегала по территории и пыталась выбраться через забор. Прибывшие сотрудники охотничьего хозяйства с Балтыма определили, что это самец косули в возрасте 2-3 лет. Специалисты связали обессиленное животное, надели ему на голову мешок и погрузили в машину. Косулю доставили в ветеринарную клинику в Верхнюю Пышму.
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По словам медиков, у косуля разбита мордочка из-за того, что она билась об забор. Кроме того, есть признаки того, что животное ударила машина. Позже при осмотре косуля скончалась.
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