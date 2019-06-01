В Нижнем Тагиле инвалид-колясочник пырнул ножом бездомного

Как сообщили очевидцы, возле магазина гуляли дети, которые чем-то помешали колясочнику. Он начал кричать на них, а стоявший неподалеку бездомный сделал ему замечание. Между мужчинами началась словесная перепалка, во время которой колясочник подъехал к оппоненту и ударил его ножом в горло.