В Нижнем Тагиле инвалид-колясочник пырнул ножом бездомного
Сегодня, 09:29ПроисшествияФото: Николай Романов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 31 мая у магазина «Пятерочка» на Вагонке мужчина на инвалидной коляске ударил ножом в горло бездомного.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили очевидцы, возле магазина гуляли дети, которые чем-то помешали колясочнику. Он начал кричать на них, а стоявший неподалеку бездомный сделал ему замечание. Между мужчинами началась словесная перепалка, во время которой колясочник подъехал к оппоненту и ударил его ножом в горло.
После этого инвалид уехал беседовать с продавцом фруктов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На место происшествия выезжала скорая помощь и полиция. Пострадавший был госпитализирован. Мужчина на инвалидной коляске был задержан полицейскими.
У этого магазина постоянно стоят эти мужчины, просят милостыню, рассказала тагильчанка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей