В Нижнем Тагиле мальчик кинул с 9 этажа железный кран в голову семилетней девочки

Происшествия случилось около восьми вечера. Девочка гуляла вместе с подругами во дворе дома.

С девятого этажа выкинули что-то похожее на водопроводный кран, который попал девочке прямо в голову. Она потеряла сознание, очень много крови было, рассказали TagilCity.ru очевидцы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Медики увезли девочку в тяжелом состоянии в больницу.

По словам очевидцев, вместе с девочкой гуляла бабушка. Родители несовершеннолетней въехали во двор в момент, когда оттуда выехала карета скорой помощи.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют детали происшествия. По словам соседей, железный кран из окна или с балкона девятого этажа выбросил мальчик.