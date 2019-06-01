В Нижнем Тагиле мальчик кинул с 9 этажа железный кран в голову семилетней девочки
1 июня в Нижнем Тагиле во дворе дома №16 на Ленинградском проспекте на семилетнюю девочку с 9 этажа упал металлический предмет. Ребёнка госпитализировали с травмой головы без сознания, передаёт корреспондент TagilCity.ru.
Происшествия случилось около восьми вечера. Девочка гуляла вместе с подругами во дворе дома.
С девятого этажа выкинули что-то похожее на водопроводный кран, который попал девочке прямо в голову. Она потеряла сознание, очень много крови было, рассказали TagilCity.ru очевидцы.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Медики увезли девочку в тяжелом состоянии в больницу.
По словам очевидцев, вместе с девочкой гуляла бабушка. Родители несовершеннолетней въехали во двор в момент, когда оттуда выехала карета скорой помощи.
Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют детали происшествия. По словам соседей, железный кран из окна или с балкона девятого этажа выбросил мальчик.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.