На «Магнит» в Нижнем Тагиле из-за мусора завели административное дело

Согласно ответу отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле, в магазине «Магнит» было проведено административное расследование, в ходе которого было установлено, что хозяйственная зона в магазине отсутствует, а мусор размещают на складе.

В документе поясняется, что в отношении АО «Тандер», которому принадлежит магазин, возбуждено дело об административном правонарушении.