На «Магнит» в Нижнем Тагиле из-за мусора завели административное дело
Сегодня, 12:32ПроисшествияФото: Google.Maps
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В Нижнем Тагиле магазин «Магнит» по адресу улица Краснознаменная, 45 по обращению одного из жильцов близлежащего дома был проверен местным отделом Роспотребнадзора. По результатам проверки заведено административное дело.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно ответу отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле, в магазине «Магнит» было проведено административное расследование, в ходе которого было установлено, что хозяйственная зона в магазине отсутствует, а мусор размещают на складе.
В документе поясняется, что в отношении АО «Тандер», которому принадлежит магазин, возбуждено дело об административном правонарушении.
Напомним, жители близлежащих домов несколько лет «воюют» с магазином «Магнит» на Краснознаменной из-за фур. Для ожидания или разворота большегрузы заезжают во двор дома № 43 по той же улице и разрушают фасад, основания люков, наезжают на деревья.
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