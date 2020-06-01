На Урале еще один подросток умер от отравления газом

31 мая тело молодого человека нашли на улице Крестинского. Полицейские опросили товарищей парня. Они рассказали, что умерший нюхал газ для зажигалок. Причиной смерти стало отравление пропаном. В МВД отметили, что с начала года 16 подростков отравились пропаном, двое умерли.