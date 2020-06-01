На Урале еще один подросток умер от отравления газом

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В Чкаловском районе Екатеринбурга 15-летний подросток умер от отравления пропаном, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
31 мая тело молодого человека нашли на улице Крестинского. Полицейские опросили товарищей парня. Они рассказали, что умерший нюхал газ для зажигалок. Причиной смерти стало отравление пропаном. В МВД отметили, что с начала года 16 подростков отравились пропаном, двое умерли.
Сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле 15-летний мальчик тоже надышался газом и скончался. По факту гибели подростка СК начал проверку.
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