В Екатеринбурге грабители пробрались в офис «Элита-Тревел» и выпили шампанское
Сегодня, 18:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге ограбили офис турфирмы «Элита-Тревел». По словам сотрудников фирмы, грабители выпили даже шампанское, имеющееся в офисе, сообщается в Instagram фирмы.
Сюжеты: Екатеринбург
В аккаунте агентства в Instagram написано, что неизвестные пробрались в офис в 06.00, воспользовавшись тем, что в здании многие офисы не работают.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Не так страшна изоляция, как маргиналы без работы, написали сотрудники турфирмы.
В агентстве заметили, что злоумышленники выпили бутылку шампанского, подаренного фирме на новый год. Сумма ущерба не разглашается. В полиции пояснили, что по данному инциденту проводится проверка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей