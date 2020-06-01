В Нижнем Тагиле 85-летюю женщину сбили на пешеходном переходе
Сегодня, 19:57ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 1 июня на улице Первомайской произошло ДТП, в результате которого пострадал 85-летняя женщина, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Шкода Йети» ехал со стороны Газетной по улице Первомайской. При повороте на улицу Ломоносова он сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женщину госпитализировали в ЦГБ №4 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. На месте было проведено медосвидетельствование, которое показало, что водитель был трезв.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей