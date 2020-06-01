В Нижнем Тагиле 85-летюю женщину сбили на пешеходном переходе

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Шкода Йети» ехал со стороны Газетной по улице Первомайской. При повороте на улицу Ломоносова он сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.