В Нижнем Тагиле при пожаре из-за непотушенной сигареты скончался мужчина-инвалид
Сегодня, 14:16ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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В селе Петрокаменском при пожаре погиб пенсионер, в частных домах коллективных садов сгорели дом и три бани, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ночью 31 мая в частном доме села Петрокаменское произошел пожар. Соседи погорельца вызвали пожарных в 04.21. Через 7 минут открытое горение было ликвидировано оперативно прибывшей пожарной службой.
Погиб мужчина 1939 года рождения, инвалид. Смерть наступила от ядовитых продуктов горения. По данным МЧС причиной трагедии стала неосторожность самого пенсионера при курении.
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Последствия пожара
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Напомним, сегодня ничью в Нижнем Тагиле сгорели три частные бани. В результате происшествий никто не пострадал.
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