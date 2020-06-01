В Нижнем Тагиле при пожаре из-за непотушенной сигареты скончался мужчина-инвалид

Ночью 31 мая в частном доме села Петрокаменское произошел пожар. Соседи погорельца вызвали пожарных в 04.21. Через 7 минут открытое горение было ликвидировано оперативно прибывшей пожарной службой.

Погиб мужчина 1939 года рождения, инвалид. Смерть наступила от ядовитых продуктов горения. По данным МЧС причиной трагедии стала неосторожность самого пенсионера при курении.

Последствия пожара Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО