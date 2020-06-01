В Нижнем Тагиле скончался надышавшийся газом из баллончика 15-летний подросток
Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле 15-летний подросток надышался газа. В результате мальчик скончался, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам источника, медики не смогли помочь подростку.Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Получить оперативный комментарий на момент публикации в МУ МВД «Нижнетагильское» и Следственном комитете по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила TagilCity.ru не удалось. Руководителя СК не оказалось на месте.
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