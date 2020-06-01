В Нижнем Тагиле за ночь сгорели три бани в частных домах коллективных садов

Два сообщения о пожарах поступили диспетчерам около 00:30. На оба вызова выезжали шесть спасателей на двух спецмашинах. В обоих случаях пожарные тушили частные бани. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 00:56 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а проливка и разбор сгоревших конструкций были закончены в 1:46.