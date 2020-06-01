В Нижнем Тагиле за ночь сгорели три бани в частных домах коллективных садов
Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле минувшей ночью произошел ряд пожаров в коллективных садах. Во всех случаях горели частные бани, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Два сообщения о пожарах поступили диспетчерам около 00:30. На оба вызова выезжали шесть спасателей на двух спецмашинах. В обоих случаях пожарные тушили частные бани. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 00:56 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а проливка и разбор сгоревших конструкций были закончены в 1:46.
В третьем пожаре горела не только баня, но и кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество садового дома. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. Открытое горение было ликвидировано в 1:12, полностью потушен пожар был в 2:54.
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