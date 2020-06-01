В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка «заминировала» более 400 магазинов «Пятерочка»
В Санкт-Петербурге специалисты искали взрывные устройства в 443 магазинах сети «Пятерочка» после того, как он неизвестного поступил звонок с сообщением о минировании. При этом конкретный адрес звонивший не уточнил, сообщают «Новые известия».
Предупреждение о минировании магазинов поступило в субботу в середине дня. Специалисты проверяли все магазины «Пятерочка» в городе до самого вечера.
Чтобы избежать проблем, из 37 торговых точек были выведены покупатели.
Звонок поступил из Пскова. Пока специалисты проверяли магазины, в городе проводили анализ телефонного номера и детали переданного сообщения, которое не нашло подтверждения. В результате поисков эксперты вышли на деревню Барсуки Локнянского района в Псковской области, а звонившей оказалась 11-летняя местная жительница. Ребенок был доставлен в отделение. Почему она звонила именно в Петербург и сообщила о минировании «Пятерочек» — неизвестно.
Напомним, волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и продолжалась до момента, пока не был введен режим самоизоляции из-за коронавируса. Волна минирований прошла и по Екатеринбургу.