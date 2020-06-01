В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка «заминировала» более 400 магазинов «Пятерочка»

Предупреждение о минировании магазинов поступило в субботу в середине дня. Специалисты проверяли все магазины «Пятерочка» в городе до самого вечера.

Чтобы избежать проблем, из 37 торговых точек были выведены покупатели.

Звонок поступил из Пскова. Пока специалисты проверяли магазины, в городе проводили анализ телефонного номера и детали переданного сообщения, которое не нашло подтверждения. В результате поисков эксперты вышли на деревню Барсуки Локнянского района в Псковской области, а звонившей оказалась 11-летняя местная жительница. Ребенок был доставлен в отделение. Почему она звонила именно в Петербург и сообщила о минировании «Пятерочек» — неизвестно.